Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

31.07.2022 17:21
Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda üst bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda üst bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Temmuz tarihinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe (27), arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit için memleketi Kahramanmaraş'taki Merkez Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Sayım ve annesi Nurdan Keçe ile yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Müftü yardımcısı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askerlerin omuzlarında Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Irak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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