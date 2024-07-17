Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Tarihi Kayseri Çarşısı Yangınında Zarar Gören Esnaf Dava Açtı - Son Dakika
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Tarihi Kayseri Çarşısı Yangınında Zarar Gören Esnaf Dava Açtı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde bulunan tarihi Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında zarar gören esnaf, yangını çıkaranların yargılanması ve tazminat ödenmesi talebiyle dava açtı. Yangında işyerleri küle dönen 227 esnaf, restorasyon çalışmalarının hızlandırılmasını ve benzer tazminat ödenmesini istedi. İçişleri Bakanlığı ise yangının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

17.07.2024 16:11
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde bulunan ve Mayıs ayında çıkan yangında hasar gören tarihi Kayseri Çarşısı esnafı harekete geçti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde bulunan tarihi Kayseri Çarşısı'nda 5 Mayıs'ta yangın çıkmıştı. Osmanlı mirası tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı için 5 milyar 300 milyon Irak dinarı (3 milyon 655 bin dolar) tahsis edilmişti. Tarihi çarşının esnafı yangını çıkaranların derhal yargılanması ve zarar görenlere tazminat ödenmesi talebiyle dava açtıklarını açıkladı. Çıkan yangında işyerleri küle dönen 227 esnaf adına açıklama yapan Ferman Hacı Saad, yangının failleri hakkında dava açtıklarını belirterek hükümete, Dohuk Çarşısı'nda çıkan yangın olayından sonra esnaflara tazminat ödediği gibi Erbil'deki esnaflara da benzer tazminat ödenmesi çağrısında bulundu. Zarar gören esnaflara yardım etmek için bir destek kampanyası başlatacaklarını söyleyen Saad, yangında 227 işyerinin hasar gördüğünü dile getirerek "Restorasyon çalışmaları maalesef çok yavaş ilerliyor, hükümetten bu çalışmaların hızlandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani geçen Mayıs ayında Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'na çıkan yangın terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığından açıklama

Irak İçişleri Bakanlığı Temmuz ayının başında Erbil ve Kerkük kentlerindeki yangınla ilgili yapılan soruşturmanın sonucu açıklamıştı. IKBY İçişleri Bakanlığı heyetinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak İçişleri Bakanlığı ve Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdat Miri, Erbil ve Kerkük Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangının terör örgütü PKK ile Kürdistan Yurtseverler Birliği KYB'ye ait 70'inci Birlik ve Anti Terör Birimiyle bağlantılı iki kişinin olduğu aktarılmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Tarihi Kayseri Çarşısı Yangınında Zarar Gören Esnaf Dava Açtı - Son Dakika

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