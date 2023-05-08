Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında yeni bir uluslararası sınır kapısı açılıyor - Son Dakika
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında yeni bir uluslararası sınır kapısı açılıyor

08.05.2023 19:41

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında bu hafta içerisinde yeni bir sınır kapısının açılacağı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada, çalışmaları 1 yıldır devam eden IKBY ve Türkiye arasındaki yeni sınır kapısının bu hafta içerisinde açılacağı bildirildi. Açıklamada, yeni sınır kapısının Soran Bağımsız İdaresi'ne bağlı Mergasur ilçesinde yer alan Shirwan Mazin kasabasının yakınlarında olduğu belirtildi.

ULUSLARARASI SINIR KAPISI OLACAK

Türkiye ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında açılacak olan Zeyit Sınır Kapısı'nın uluslararası bir sınır kapısı olacağı vurgulandı.

RESMİ TÖRENLE AÇILACAK

Soran Bağımsız İdaresi Başkanı Helgurd Şeyh Necip, Zeyit Sınır Kapısı'nın açılışının 2 ülke yetkililerinin katılacağı resmi bir törenle yapılacağını ifade ederek sınır kapısının ilk etapta turistler için, daha sonra da ticaret amaçlı açılacağını duyurdu.

Kaynak: İHA
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