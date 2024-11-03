Irak'ta 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Yerel

Irak'ın Ninova iline bağlı Shekhan kasabasında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ili Shekhan kasabası olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. - ANKARA