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Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Naaşı Trabzon'a Getirildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Naaşı Trabzon'a Getirildi

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın naaşı memleketi Şiran’a götürülmek üzere Trabzon’a getirildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı\'nın Naaşı Trabzon\'a Getirildi
26.12.2023 - 12:11,
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ESRA NUR PERVAN

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı memleketi Şiran'a götürülmek üzere Trabzon'a getirildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit asker İsmail Yazıcı'nın naaşı askeri uçakla Trabzon'a getirildi.

Şehit asker için Trabzon Havalimanı'nda dün gece yapılan törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, şehidin eşi Seda Yazıcı, ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Naaşı Trabzon'a Getirildi - Son Dakika
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