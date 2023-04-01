Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 500'den fazla kişi hastanelik oldu

Irak'ı dünden beri etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 500'den fazla kişinin hastanelik olduğu açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde toplam 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastaneler başvurduğunu vurgulandı. Hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden el-Bedir, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.

Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı. - BAĞDAT