Irak\'ta şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen\'in cenazesi Aksaray\'a getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'a getirildi. Polis ve jandarma konvoyuyla siren eşliğinde getirilen şehidin yakınları, "Dimdik duracağız, düşmana fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31) şehit düştü. Şehit Üsteğmen'in acı haberi gece yarısı Aksaray merkez Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde Şırnak 23. Tümen Komutanlığı'nda yapılan resmi törenin ardından havayolu ile Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirildi. Buradan karayolu ile Aksaray'a getirilen şehidin cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi morguna alındı. Şehit Üsteğmen Delen'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile Aksaray Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

Şehit yakınları: "Dimdik duracağız"

Şehit Üsteğmen Delen'in cenazesi, askeri heyet ve ailesi tarafından karşılandı. Memleketi Aksaray'da Somuncu Baba Külliyesine getirilen şehidin cenazesi gözyaşları ile karşılanırken, şehidin kız kardeşleri Büşra ve Esra'nın feryadı ise yürek dağladı. Öte yandan şehidin yakınları Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba ocağında acı bekleyişini sürdürdü.

Şehidin İstanbul'da yaşayan halası Havva Ana Baydar (67), yeğenini uzun zamandır göremediğini belirterek, "O görevindeydi ben İstanbul'daydım. Telefon açtılar biz de inanamadık. Dik duruyoruz. Düşmanlara fırsat vermeyeceğiz. Dik geldik, dik de gideceğiz. Vatan bölünmez, kurban olduğum Allah onları bildiği gibi yapsın. Şehit olsun cennete gitsin. Bizim de bir hayırlı çocuğumuz olsun. Allah'ım kimseye yaşatmasın ama yaşadıktan sonra da inşallah dik duracağız" dedi.

"Peygamber Efendimize de komşu oldu"

Şehidin kuzeni Mustafa Baydar (44) ise, "Şehidimiz mütevazi efendi düzgün bir insandı. Ama alın yazısı bu şekilde oldu. Hain saldırıda hain teröristlerin pususunda şehit oldu. Şehitlik mertebesini kazandı. Bence en güzel mertebeyi kazandı. Peygamber Efendimize de komşu oldu. Ama biz dediğimiz gibi dik duracağız. Göğsü kabarık duracağız. Onları sevindirmeyeceğiz. Bizler var oldukça onların hiçbir zaman yüzü gülmeyecek. Askeriye hayali vardı. Yani subaylık hayali vardı. Okudu ve oldu. Başarılıydı, azimliydi" diye konuştu. - AKSARAY