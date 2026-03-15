İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar
İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar

İran\'a yönelik saldırıların ABD\'ye maliyeti en az 12 milyar dolar
15.03.2026 23:53
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının mali bilançosu ağırlaşıyor. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının şu ana kadar 12 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Trump yönetiminin Kongre'den daha fazla para talep etmesinin gerekip gerekmeyeceği sorusu üzerine ise Hasset "Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz" dedi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

SALDIRILARIN MALİYETİ EN AZ 12 MİLYAR DOLAR

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu belirterek, "Bana aktarılan en son rakam 12'ydi" dedi.

"ŞUAN İHTİYACIMIZ OLAN PARAYA SAHİBİZ"

Trump yönetiminin Kongre'den daha fazla para talep etmesinin gerekip gerekmeyeceği sorusu üzerine Hassett, "Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz. Daha fazlası için Kongre'ye başvurmamız gerekip gerekmediğini Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Kongre'ye sunulan tahminlere göre savaşın ilk haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar olması bekleniyordu. Hassett, 12 milyar dolarlık harcamanın hangi zaman dilimini kapsadığını belirtmedi.

Kaynak: İHA

28 Şubat, Savunma, Ekonomi, Finans, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar - Son Dakika
