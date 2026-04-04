İran, ABD Helikopterlerini Vurduğu İçin Aşiretlere Teşekkür Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD Helikopterlerini Vurduğu İçin Aşiretlere Teşekkür Etti

04.04.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD helikopterlerinin vurulmasında aşiretleri onurlandırdı, vatan savunması vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerindeki aşiretlere, dün düşürülen ABD'ye ait savaş uçağının pilotlarını kurtarmak amacıyla İran hava sahasına giren iki UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopterini dağlık bölgelerde vurdukları için teşekkür etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerindeki aşiretlere yönelik teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti ile Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'ndeki onurlu aşiretler, düşürülen ABD savaş uçağının pilotlarını kurtarmak için ülkemizin hava sahasına giren iki UH-60 'Black Hawk' tipi helikopteri, silahlı kuvvetlerimizin bulunmadığı ulaşılması zor dağlık bölgelerde kendi imkanlarıyla etkili şekilde vurdu" denildi.

Mesajda ayrıca, söz konusu aşiretlerin "İran'ın cesur ve onurlu sınır bekçileri" olduğu vurgulanarak, "Düşmanlar İran milletinin direnciyle karşılaşacaklarını öngöremedi ancak bugün tüm kesimlerin vatan savunmasında birleşmesi ve Amerikan ile Siyonist teröristlerden intikam talebinin yaygınlaşması, düşmanları hayrete düşürerek çaresiz bırakmıştır. Nihai ve onurlu zafer yakındır" denildi.

ABD, helikopterlerin hava sahasından ayrıldığını açıklamıştı

ABD'li yetkililer, düşürülen savaş uçağından fırlatma koltuğu yardımıyla çıkan pilotların bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaları sırasında iki UH-60 helikopterin İran tarafından vurulduğunu ancak güvenli bir şekilde hava sahasından ayrıldığını bildirmişti. Helikopterlerdeki personelin güvende olduğu kaydedilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran, ABD Helikopterlerini Vurduğu İçin Aşiretlere Teşekkür Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:15:49. #7.13#
SON DAKİKA: İran, ABD Helikopterlerini Vurduğu İçin Aşiretlere Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.