İran, ABD Helikopterlerini Vurduğu İçin Aşiretlere Teşekkür Etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerindeki aşiretlere yönelik teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti ile Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'ndeki onurlu aşiretler, düşürülen ABD savaş uçağının pilotlarını kurtarmak için ülkemizin hava sahasına giren iki UH-60 'Black Hawk' tipi helikopteri, silahlı kuvvetlerimizin bulunmadığı ulaşılması zor dağlık bölgelerde kendi imkanlarıyla etkili şekilde vurdu" denildi.

Mesajda ayrıca, söz konusu aşiretlerin "İran'ın cesur ve onurlu sınır bekçileri" olduğu vurgulanarak, "Düşmanlar İran milletinin direnciyle karşılaşacaklarını öngöremedi ancak bugün tüm kesimlerin vatan savunmasında birleşmesi ve Amerikan ile Siyonist teröristlerden intikam talebinin yaygınlaşması, düşmanları hayrete düşürerek çaresiz bırakmıştır. Nihai ve onurlu zafer yakındır" denildi.

ABD, helikopterlerin hava sahasından ayrıldığını açıklamıştı

ABD'li yetkililer, düşürülen savaş uçağından fırlatma koltuğu yardımıyla çıkan pilotların bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaları sırasında iki UH-60 helikopterin İran tarafından vurulduğunu ancak güvenli bir şekilde hava sahasından ayrıldığını bildirmişti. Helikopterlerdeki personelin güvende olduğu kaydedilmişti. - TAHRAN