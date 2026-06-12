İran, ABD ile Anlaşma Konusunda Temkinli - Son Dakika
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İran, ABD ile Anlaşma Konusunda Temkinli

12.06.2026 05:30
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İran, ABD ile olası anlaşmada nihai karar vermediğini ve kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD ile olası bir anlaşma konusunda henüz nihai kararını vermediğini ve müzakerelerde "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olası bir anlaşmanın çok yakında imzalanabileceğini duyurmasının ardından, İran cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. İran'ın IRNA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin ABD ile olası bir anlaşma konusunda henüz nihai kararını vermediğini söyledi. Bekayi, müzakerelerde "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceklerini vurguladı. Anlaşmanın imzalanacağı zaman ve yer konusundaki haberlerin spekülatif olduğunu kaydeden Bekayi, bu gibi detayların kesinleşmediğini belirtti. Müzakere metninin büyük bir bölümünün tamamlandığını doğrulayan Bekayi, buna rağmen ABD'nin görüşmeler sırasında pozisyonunu defalarca değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

İran'dan 3 Hint denizcinin öldüğü ABD saldırısına tepki

Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise ABD ordusunun Umman Körfezi'nden geçen Palau bayraklı M/T Settebello gemisine düzenlediği 3 Hint denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya sert tepki gösterdi. Bekayi, yaşanan olayı "Amerika'nın süregelen silahlı soygun ve devlet korsanlığı politikasının açık bir kanıtı" olarak nitelendirdi. Hayatını kaybeden Hint denizcilerin aileleri ve yakınları ile Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Bekayi, "Uluslararası toplum, denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atarken küresel barış ve güvenliği tehdit etmeye devam eden ABD'yi hukuksuz davranışlarından dolayı sorumlu tutmalıdır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran, ABD ile Anlaşma Konusunda Temkinli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serçin Kurt Serçin Kurt:
    ulan bu anlaşmalar olsa da bitseler ya dış ticaret açılsa da insanın cebine para girse biraz da biz düşünsek kendimizi 0 0 Yanıtla
  • Merve Kartal Merve Kartal:
    bu konuyu artık duymak istemiyorum herkes her gün aynı şeyi söylüyo anlaşacak mı anlaşmayacak mı kimse bilmiyo ama konuşmaya devam ediyorlar 0 0 Yanıtla
  • Tuba Oktay Tuba Oktay:
    temkinli diye başlık atıyorlar da aslında her zaman böyle değil mi İran hep böyle konuşuyor tavizden bahsediyor ama sonra ne oluyor biliyor musunuz yani Trump bu sefer farklı bir şey söylüyor diye hemen habere kalkışıyorlar ama ortada somut bir şey yok 0 0 Yanıtla
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