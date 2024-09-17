İran Büyükelçisi Amani Yaralandı

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Lübnan'da taşınabilir çağrı cihazlarının patlatılması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mojtaba Amani yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mojtaba Amani, başkent Beyrut'ta siber saldırıyla çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaralandı. İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Mojtaba Amani, hafif yaralandı ve genel durumu iyi" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da siber saldırıyla çağrı cihazlarının patlatılması sonucu aralarında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu en az bin kişi yaralandı. Patlamanın, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırısı sonucu meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor. - TAHRAN