İran'da Aşırı Sıcaklar Resmi Tatil İlan Ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İran'da Aşırı Sıcaklar Resmi Tatil İlan Ettirdi

İran\'da Aşırı Sıcaklar Resmi Tatil İlan Ettirdi
22.07.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 11 eyalette aşırı sıcaklar nedeniyle resmi tatil ilan edildi; su ve elektrik kesintileri artıyor.

İran'da etkisini artıran aşırı sıcaklar, su ve elektrik kesintilerine yol açarken, tasarruf ihtiyacı nedeniyle 11 eyalette resmi tatil ilan edildi.

İran genelinde günlerdir devam eden kavurucu sıcaklar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının Huzistan ve İlam eyaletlerinde 50 dereceye, Buşehr, Hürmüzgan, Kirman ve Sistan-Belucistan eyaletlerinde ise 48 dereceye kadar yükseldiği ülkede, elektrik ve su tüketiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tahran Meteoroloji Müdürlüğü, sarı kodlu uyarı yayımlayarak, yarına kadar etkisini sürdürecek yeni bir sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

11 eyalette resmi tatil

İran hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede artan enerji tüketimini kontrol altına almak amacıyla en az 11 eyalette resmi tatil ilan edildiği duyuruldu. Tatil ilan edilen eyaletler arasında Tahran, Elburz, Mazenderan, Kirman, Kum, Buşehr, Hürmüzgan, Huzistan, Lorestan, Kuzey Horasan ve Yezd yer aldı. Bazı eyaletlerde ise mesai saatleri 06.00 ila 11.00 arasında sınırlandırıldı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın aşırı sıcaklar ile su ve elektrik tüketiminde tasarruf ihtiyacı nedeniyle alındığını belirterek, "Tatil, dinlenmek, kısa bir yolculuğa çıkmak ya da aileyle vakit geçirmek için bir fırsattır. Vatandaşlarımızdan güvenlik kurallarına uymalarını ve enerji tasarrufuna dikkat etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geçmişteki yanlış kararlar bu krizi doğurdu"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada su krizinin ciddiyetine dikkat çekerek, yaşanan sıkıntıların geçmişte alınan yanlış kararlardan kaynaklandığını vurguladı. Pazartesi günü valilerle yaptığı toplantıda konuşan Pezeşkiyan, "Yapılan detaylı değerlendirmeler, su rezervlerinin tükenmekte olduğunu ve kaynak yönetiminde ciddi hatalar yapıldığını gösteriyor. Doğayı ya da başkalarını suçlamak yerine bu krizin sorumluluğunu üstlenmeliyiz" dedi.

50 şehirde su krizi yaşanıyor

İran Su Endüstrisi Kurumu Sözcüsü İsa Bozorgzade, ülke genelinde 24 eyalete bağlı 50 şehirde yaklaşık 20 milyon kişinin su sıkıntısı yaşadığını açıkladı. Bozorgzade, özellikle Tahran ve Elburz eyaletlerinin su krizinde başı çektiğini belirterek, bu yılın başından bu yana barajlara gelen toplam su miktarının geçen yıla göre yüzde 43 azaldığını ifade etti.

UV ışınları tehlikeli seviyede

Sağlık yetkilileri ise aşırı sıcaklarla birlikte ultraviyole (UV) ışınlarının da tehlikeli seviyelere ulaştığı konusunda uyardı. Şehid Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yaz aylarında UV endeksinin 11 ve hatta 12 gibi kritik değerlere ulaştığını belirterek, vatandaşlardan öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını istedi.

Tahranlılara aşırı elektrik tüketimi uyarısı

Tahran Büyükşehir Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada ise, geçtiğimiz hafta başkentteki elektrik tüketiminin 74 bin 969 megavata ulaştığı ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttığı belirtildi. Açıklamada, "Yeni sıcak hava dalgasının gelişiyle birlikte, elektrik tüketimi kritik seviyelere ulaştı. Kurallara uyulmadığı takdirde, aşırı elektrik kullanan abonelerin enerjisi sınırlandırılacaktır. Bu kapsamda yüksek tüketim yapan abonelere SMS yoluyla uyarı yapılmıştır. Uyarılara rağmen tüketim düşürülmezse, sınırlayıcı uygulamalara geçilecektir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, tahran, Enerji, Çevre, Yerel, Tatil, Yaşam, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'da Aşırı Sıcaklar Resmi Tatil İlan Ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı '53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan’ı transfer etmeyi düşünmüyoruz Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan'ı transfer etmeyi düşünmüyoruz

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
17:26
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
17:13
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
17:10
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
17:07
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
16:58
’’Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz’’ diyen Duygu Özdin’den acı haber
''Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?'' diyen Duygu Özdin'den acı haber
16:48
“Kapıkule’de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde“ iddiasına yalanlama
"Kapıkule'de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde" iddiasına yalanlama
16:48
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
16:40
“200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği“ iddiası yalanlandı
"200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" iddiası yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 13:40:33. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da Aşırı Sıcaklar Resmi Tatil İlan Ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.