İran'dan uluslararası topluma çağrı: Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun

13.05.2026 04:19
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası topluma seslendi ve insanlık onurunu savunma çağrısında bulundu. Bekayi, bu süreçte sessiz kalmanın kötülüğe ortak olmak anlamına geleceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası topluma seslendiği mesajında böyle zamanlarda sessizliğin, kötülükle suç ortaklığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin. Tarih yaşananları hatırlayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası topluma İran'ın yanında olma çağrısında bulundu. Dini, etnik kökeni, milliyeti fark etmeksizin barış, adalet ve insan onuru gibi evrensel değerlere derinden bağlı olan tüm insanlara seslenen Bekayi, "ABD ve İsrail, İran ve ABD diplomatik müzakereler yürütürken, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez, 28 Şubat 2026'da ülkemize karşı saldırganlık savaşını başlattı. Bu sadece toprak, kaynaklar veya jeopolitik üzerine bir savaş değildir. Bu, çağımızda ve gelecekte 'iyi' ile 'kötü'nün tanımını belirleyecek olan bir savaştır" dedi. İran'ın içine çekildiği şeyin sıradan bir savaş olmadığının altını çizen Bekayi, "Bir tarafta her türlü savaş hukukunu ve temel insanlık onurunu ihlal etmekten zevk alanlar, eğlence için cinayet işleyenler, ailelerine eziyet etmek için çocukları katledenler, sadece yıkıcı güçlerini test etmek için kadın spor salonlarına en yeni füzeleri fırlatanlar duruyor. Bu, silahsız gemileri 'daha fazla eğlence için' torpidolamakla övünenlerle, masum hayatları korumak için olağanüstü çaba sarf edenler arasındaki bir savaştır" hatırlatmasında bulundu.

"BU, PROFESYONEL YALANCILAR İLE GURURLU BİR HALK ARASINDAKİ SAVAŞTIR"

İran'a karşı başlatılan saldırganlığı "vahşet için bahaneler uyduran profesyonel yalancılar ile vatanlarını ve insan onurunu yalnızca kendi güçlerine ve kararlılıklarına güvenerek savunan gururlu bir halk arasındaki bir savaş" olarak niteleyen Bekayi, "Bu, kararları ahlaki tavizlerin gölgesinde kalanlarla, vicdanı rahat bir şekilde hareket edenler arasındaki bir savaştır. Bu, insanlığın geleceği için belirleyici bir mücadeledir. Medeniyetin zorlukla kazanılmış başarılarının, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve temel ahlakın, hayatta mı kalacağına yoksa silinip mi gideceğine karar verecektir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SİZİN, TARİH YAŞANANLARI HATIRLAYACAK"

İnsanlığın seçim yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Bekayi, "Baskı, yalan ve gasp yoluyla hüküm süren modern köle efendileri, kibirli, zorba ve hesap vermeyenler tarafından yönetilen bir dünyayı kabul mü edeceğiz? Yoksa saygı, adalet, barış ve insan onuruna dayanan bir dünyayı mı savunacağız?" diye sordu. İnsanlık vicdanının henüz ölmediğini hatırlatan Bekayi, "Ancak böyle zamanlarda sessizlik, kötülükle suç ortaklığıdır. Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin. Tarih yaşananları hatırlayacak" dedi. 

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Yerel, Son Dakika

