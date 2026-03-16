İran'dan İsrail'e Sert Tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e Sert Tepki

16.03.2026 07:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in yakıt depolarına saldırısını uluslararası hukuku ihlal olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, " İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalaması uluslararası hukuku ihlal etmekte ve ekolojik yıkıma yol açmaktadır. İsrail, savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in ülkesini hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, yakıt depolarının hedef alındığını vurgulayarak, "İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalaması uluslararası hukuku ihlal etmekte ve ekolojik yıkıma yol açmaktadır" ifadelerini kullandı. Bu durumun insan sağlığı ve çevre üzerinde nesiller sürecek etkilere yol açabileceği konusunda uyaran Arakçi, "İsrail, savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Güvenlik, İsrail, Çevre, Yerel, İran, Son Dakika

08:28
Fenerbahçe’de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
07:55
Vuran vurana Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine bir şok daha
07:37
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
06:37
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 08:37:48.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.