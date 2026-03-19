İran Füze Saldırısı: 3 Kadın Öldü, 13 Yaralı

İran tarafından fırlatılan bir füzenin işgal altındaki Batı Şeria bölgesine isabet etmesi sonucu 3 Filistinli kadının öldüğü, 1'i ağır 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre; bu kez işgal altındaki Batı Şeria İran saldırısına hedef oldu. Fırlatılan bir füzenin Beit Awwa kasabasında bulunan bir kuaför salonuna isabet etmesi sonucu 3 Filistinli kadının öldüğü, 1'i ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede yaşanan panik anları amatör kameralara yansırken, saldırıda parça tesirli mühimmat kullanıldığı iddia edildi. - BATI ŞERİA