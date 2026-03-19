Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Füze Saldırısı: 3 Kadın Öldü, 13 Yaralı

19.03.2026 03:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran fırlattığı füze ile Batı Şeria'ya saldırdı; 3 kadın hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İran tarafından fırlatılan bir füzenin işgal altındaki Batı Şeria bölgesine isabet etmesi sonucu 3 Filistinli kadının öldüğü, 1'i ağır 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre; bu kez işgal altındaki Batı Şeria İran saldırısına hedef oldu. Fırlatılan bir füzenin Beit Awwa kasabasında bulunan bir kuaför salonuna isabet etmesi sonucu 3 Filistinli kadının öldüğü, 1'i ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede yaşanan panik anları amatör kameralara yansırken, saldırıda parça tesirli mühimmat kullanıldığı iddia edildi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

00:53
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 03:50:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.