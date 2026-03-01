İran Hava Sahasını Kapattı, 227 Uçuş İptal Edildi - Son Dakika
İran Hava Sahasını Kapattı, 227 Uçuş İptal Edildi

İran Hava Sahasını Kapattı, 227 Uçuş İptal Edildi
01.03.2026 00:42
ABD ve İsrail'in saldırısına karşı İran, hava sahasını kapatırken 227 uçuş iptal edildi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ı vurmasının ardından İran misillemeyle cevap verirken Hürmüz Boğazı'nı ve hava sahasını kapattı. Artan gerilimle birlikte Türkiye'den 2 gün içinde bölgeye uçacak ve bölgeden Türkiye'ye yapılacak 227 uçuş iptal edildi.

ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a hava saldırısının ardından İran, İsrail'e ve bölgede bulunan ABD üslerine misillemede bulunmaya başladı. İran, hava sahasını kapattı. Güvenlik riski gerekçesiyle yapılmayan ve iptal olan uçuşlar İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan ekranlara yansıtıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e tüm uçuşların 2 Mart'a kadar iptal edildiğini, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

2 günde 227 uçuş iptal oldu

28 Şubat tarihinde 60 gidiş 61 geliş olmak üzere 121 uçuş iptal edilirken, 1 Mart tarihinde ise 57 gidiş 49 geliş toplamda 106 uçuşun iptal edildiği öğrenildi. İran, Irak, Ürdün, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, Umman'a 2 gün içinde toplam 227 uçuşun iptal olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Son Dakika Yerel İran Hava Sahasını Kapattı, 227 Uçuş İptal Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran Hava Sahasını Kapattı, 227 Uçuş İptal Edildi - Son Dakika
