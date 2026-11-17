İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kuralları ihlal ettiği belirtilen bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını ve ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Enerji arzı açısından kritik önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. İran Deniz Kuvvetleri, salı gününün ilk saatlerinde navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgeden geçmeye çalışan ve kural ihlali yapan bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarptığını açıkladı. Alev alan tankerde ağır hasar meydana geldiği kaydedilirken, bu geminin son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hasar gören dördüncü petrol tankeri olduğu ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran güçlerinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Boğazın güvenliği karşılığı olmayan açıklamalar ya da yalanlarla değil, denizcilik kurallarına uyulmasıyla ve İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon kurulmasıyla sağlanabilir" ifadelerine yer verildi.

DMO: "Dokuzuncu MQM-170 tipi ABD İHA'sını ele geçirdik"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise, ABD'ye ait "MQM-170" tipi bir insansız hava aracının (İHA) elektronik harp operasyonuyla kontrol altına alınarak Keşm adası yakınlarında sağlam şekilde ele geçirildiğini duyurdu. DMO'dan yapılan açıklamada, bunun ele geçirilen dokuzuncu "MQM-170" tipi ABD İHA'sı olduğu ifade edildi.