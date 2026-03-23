İran'ın Askeri Kapasitesi Zayıflıyor

23.03.2026 11:42
CENTCOM Komutanı Cooper, İran'ın çaresizlikle sivil hedeflere saldırdığını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın askeri kapasitesi zayıfladığını ifade ederek, "Çaresizlik belirtisi göstererek hareket ediyorlar. Son birkaç hafta içinde, 300'den fazla kez sivil hedefleri kasten saldırdılar" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın askeri kapasitesi zayıfladıkça "çaresizlikten" bölgede sivil hedefleri giderek daha fazla hedef aldığını söyledi. İngiltere merkezli İran International kanalına konuşan Cooper, "Çaresizlik belirtisi göstererek hareket ediyorlar. Son birkaç hafta içinde, 300'den fazla kez sivil hedefleri kasten saldırdılar" dedi. Savaşın yoğun bir şekilde dron ve füze kullanıldığını kaydeden Cooper, "Artık bunu görmüyorsunuz. Her seferinde sadece bir ya da iki tane kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, İran'ın ateşleme kapasitesinin önemli ölçüde azaldığını savunuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Mart ayının ilk haftasında füze fırlatmalarının çatışmanın ilk gününe göre yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarının ise yüzde 86 azaldığını açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Yerel, İran, Son Dakika

