İran'ın Füze Saldırısı: 2 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Füze Saldırısı: 2 Ölü

18.03.2026 03:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'e yaptığı füze saldırısında 2 kişinin ölümüne ve birçok bölgede hasara yol açtı.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Ramat Gan banliyösünde yaşayan 2 kişinin balistik füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail basını hayatını kaybedenlerin 70'li yaşlarındaki bir çift olduğunu duyururdu. Ayrıca Tel Aviv'in doğusundaki Bnei Brak şehrinde yaşayan 25 yaşında bir kişinin şarapnel parçası nedeniyle elinden yaralanarak Ichilov Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı. İran saldırıları sonucunda birçok bölgede meydana gelen maddi hasar amatör kameralara yansıdı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 04:11:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.