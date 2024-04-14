İran, İsrail'e yönelik saldırıların ardından uçuşları askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İran, İsrail'e yönelik saldırıların ardından uçuşları askıya aldı

İsrail'e yönelik düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından İran, başkent Tahran'daki Tahran Uluslararası İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm uçuşları askıya aldı. Kararın yarın sabah 06.00'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

14.04.2024 16:50  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'e yönelik düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından İran, İsrail'in misilleme yapmasına karşı önlem olarak başkentteki Tahran Uluslararası İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm uçuşlar askıya alındı.

İsrail'e yönelik düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından İran, yeni önlemler aldı. İran yönetimi, İsrail'in misilleme yapmasına karşı önlem olarak başkent Tahran'daki Tahran Uluslararası İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm iç ve dış uçuşları yarın 06.00'ya kadar askıya aldı.

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçuşların askıya alınmasına ilişkin alınan kararın uzatılmaması durumunda yarın sabahtan itibaren uçuşların planlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Tahran, İsrail, İran, Savunma, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran, İsrail'e yönelik saldırıların ardından uçuşları askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:07:10. #1.13#
SON DAKİKA: İran, İsrail'e yönelik saldırıların ardından uçuşları askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement