İran Karpuzları Dilimler Halinde Satılıyor - Son Dakika
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Yerel

İran Karpuzları Dilimler Halinde Satılıyor

İran Karpuzları Dilimler Halinde Satılıyor

İran'dan ithal edilen karpuzların kilogram fiyatı 50 lira olması nedeniyle dilimler halinde pazar tezgahlarında yerini aldı. Pazarcı esnafı Ümit Geriş ise yerli karpuzların yarından itibaren tezgahlara ineceğinin müjdesini verdi. Kilogramı 50 TL'den satılan İran karpuzları, genelde yarım ya da çeyrek dilimler halinde satılıyor. Boyutlarına göre fiyatı değişen ancak ortalama bir karpuzun 250 TL civarını bulması nedeniyle vatandaşlar genellikle yarım ya da çeyrek dilim olarak satın alıyor. Mevsim itibariyle satış fiyatının normal olduğunu ve yerli karpuzun çıkmasıyla birlikte fiyatın daha uygun olacağını söyleyen Geriş, yarından itibaren Adana'dan yerli karpuzların geleceğini ve pazar tezgahlarına ineceğinin müjdesini verdi.

01.05.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
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İran'dan ithal edilen karpuzların kilogram fiyatı 50 lira olması nedeniyle dilimler halinde pazar tezgahlarında yerini aldı. Pazarcı esnafı Ümit Geriş ise yerli karpuzların yarından itibaren tezgahlara ineceğinin müjdesini verdi.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, Aydın'daki pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilogramı 50 TL'den satılan İran karpuzları, genelde yarım ya da çeyrek dilimler halinde satılıyor. Boyutlarına göre fiyatı değişen ancak ortalama bir karpuzun 250 TL civarını bulması nedeniyle vatandaşlar genellikle yarım ya da çeyrek dilim olarak satın alıyor. Şu anda ortalama bir karpuzun 7 ve 8 kilo geldiğini ifade eden pazarcı esnafı Ümit Geriş, çeyrek dilimin ortalama 80-90 liraya denk geldiğini belirtti. Mevsim itibariyle satış fiyatının normal olduğunu ve yerli karpuzun çıkmasıyla birlikte fiyatın daha uygun olacağını söyleyen Geriş, yarından itibaren Adana'dan yerli karpuzların geleceğini ve pazar tezgahlarına ineceğinin müjdesini verdi.

Yaklaşık 2 aydır İran karpuzunun satışını yaptıklarını ancak yerli Adana karpuzunun artık tezgahlara ineceğini ifade eden Geriş; "Yaklaşık 2 aydır karpuz satışı yapıyoruz. Karpuzlar, İran'dan geldiği için şu an için biraz pahalı. Kilosu 50 liradan tezgahlarda satıyoruz. Ortalama çeyrek dilim 80 liraya, yarım ise 140 liraya denk geliyor. Genelde vatandaşlarımız tadımlık olarak yarım ya da çeyrek dilimler şeklinde alıyor. Ancak yerli karpuzumuz çıktığında fiyatlar düşecektir. Yarından itibaren de Adana'dan gelecek olan yerli karpuzlarımız tezgahlara inecek" diyerek vatandaşların karpuza olan ilgisinin güzel olduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adana, İran, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran Karpuzları Dilimler Halinde Satılıyor - Son Dakika

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