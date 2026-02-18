ABD'den son dakika İran açıklaması: Tüm seçenekler masada - Son Dakika
ABD'den son dakika İran açıklaması: Tüm seçenekler masada

ABD\'den son dakika İran açıklaması: Tüm seçenekler masada
18.02.2026 07:28  Güncelleme: 08:17
ABD\'den son dakika İran açıklaması: Tüm seçenekler masada
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turunun "bazı açılardan iyi geçtiğini" belirtti. ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı bir diplomatik çözümden yana olduğunu yineleyen Vance buna rağmen "Tüm seçenekler başkanın masasında duruyor" uyarısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu hakkında Fox News haber kanalına açıklamalarda bulundu.

İkinci tur müzakerelerin bazı açılardan verimli geçtiğini ancak Tahran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kırmızı çizgileri konusunda temkinli olduğunu ifade eden Vance, "Müzakereler bazı açılardan iyi geçti. Tekrar bir araya gelmeyi kabul ettiler. Ancak öte yandan, başkanın bazı kırmızı çizgiler belirlediği ve İranlıların henüz bu çizgileri fiilen kabul edip üzerinde çalışmaya istekli olmadıkları çok açıktı" değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLMAMASI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

ABD'nin kırmızı çizgilerinin arasında İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmamasının bulunduğunu hatırlatan Vance, "İran'ın nükleer silah elde etmekle ilgilendiğini açıkça gösteren bir dizi unsur var" dedi. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının nükleer silahlanma yarışını hızlandıracağını belirten Vance, "Eğer İran nükleer silah edinirse, onlardan sonra nükleer silah edinmeyi isteyecek birçok rejim daha var. Bunlardan bazıları dostane, bazıları o kadar da dostane değil" diye konuştu.

"ABD DİPLOMASİDEN YANA"

Trump'ın öncelikli olarak diploması yoluyla ya da başka şekilde İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı bir çözüm bulmaya çalıştığını belirten Vance, "Bu konunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ancak başkan, diplomasinin doğal sınırına ulaştığını düşündüğü anda süreci sonlandırma yetkisini saklı tutuyor. Umarız o noktaya gelmeyiz, fakat gelinirse, bu karar başkana ait olacak" ifadelerini kullandı. ABD'nin diplomatik çözümden yana olduğunu yineleyen Vance, buna rağmen "Tüm seçenekler başkanın masasında duruyor" hatırlatmasında bulundu.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Son Dakika, Diplomasi, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'den son dakika İran açıklaması: Tüm seçenekler masada

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    varmisiniz butün dünyada yasaklayin görelim o zaman bu ülkelerde olmasida normal 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD'den son dakika İran açıklaması: Tüm seçenekler masada - Son Dakika
