İran Petrolü Abluka Hattını Geçti - Son Dakika
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İran Petrolü Abluka Hattını Geçti

17.06.2026 13:29
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İran, ABD'nin abluka hattından 3.8 milyon varil petrol taşıyan iki tankerle ayrıldı.

Petrol sevkiyatlarını takip eden TankerTrackers internet sitesine göre İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait Diona ve Hero 2 adlı iki tanker, toplam 3.8 milyon varil İran petrolüyle ABD'nin abluka hattından ayrılırken, 1 milyon varil İran ham petrolü taşıyan üçüncü bir tanker de abluka hattını geçti.

Petrol sevkiyatlarını izleyen TankerTrackers internet sitesine göre İran petrolü taşıyan tankerler, Washington ve Tahran'ın Cenevre'de mutabakat zaptı imzalamasından iki gün önce ABD Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka hattını geçti. Uydu görüntüleriyle desteklenen dijital takip verilerine göre İran, 2 ayın ardından "ilk ham petrol ihracatını" gerçekleştirdi. Siteye göre İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait Diona ve Hero 2 adlı iki tanker, toplam 3.8 milyon varil İran petrolüyle salı günü abluka hattından ayrıldı. NITC tarafından işletilen ve 1 milyon varil İran ham petrolü taşıyan üçüncü bir tanker de bugün Umman Körfezi'nde abluka hattını geçti.

ABD'nin bölgedeki ablukası

İran'ın dünyanın en önemli petrol ve doğal gaz rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatları ciddi şekilde kısıtlamasının ardından ABD, 13 Nisan'da Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nde İran'a giden ve İran'dan ayrılan gemilere abluka uygulamaya başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sürecinin tamamlandığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasını resmen onaylıyor, buna eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran Petrolü Abluka Hattını Geçti - Son Dakika

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