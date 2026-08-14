İran Savaşı'nda ABD'nin İHA Kaybı

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD ordusu İran'la savaş sırasında MQ-9 Reaper insansız hava aracı (İHA) filosunun yaklaşık yüzde 25'ini yitirdi.

Washington Post gazetesi 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ordunun İran savaşı sırasında 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını, yani filosunun yaklaşık yüzde 25'ini kaybettiğini aktardı. Bunun 1.3 milyar dolardan fazla maliyete yol açmış olabileceği belirtildi. 45 İHA'nın hepsinin vurulmadığı, bazılarının operatörleriyle iletişimi kaybettikten sonra düştüğü ifade edildi. Savaş başlamadan önce ABD ordusunun 165'i Hava Kuvvetleri'nde ve 20'si Deniz Piyadeleri'nde olmak üzere 185 İHA'sı olduğu kaydedildi.

Yoğun olarak Hürmüz'de kullanıldı

Gözetleme ve hassas vuruşlar için kullanan MQ-9 Reaper, sensörlerine ve silahlarına bağlı olarak 30 milyon ila 50 milyon dolar arasında bir maliyete sahip. İnsansız hava araçları, İran ile yaşanan çatışmanın en önemli odak noktalarından biri haline gelen Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullanıldı. Ancak düşük hızları ve alçak irtifada uçmaları, İHA'ları Yemen ve Irak'taki İran güçlerine ve Tahran destekli gruplara karşı savunmasız hale getirdi. İran'ın kaç insansız hava aracını düşürdüğü belirtilmezken, Irak ve Yemen'deki İran destekli grupların da Reaper'ları düşürme yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekildi.