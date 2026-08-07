İranlı Turistlerden Türkiye'ye Bisiklet Turu - Son Dakika
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İranlı Turistlerden Türkiye'ye Bisiklet Turu

İranlı Turistlerden Türkiye\'ye Bisiklet Turu
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İran'dan yola çıkan bisikletli turistler, Türkiye'de Karadeniz sahil hattını takip ederek Samsun'a ulaştı.

Türkiye'ye Ağrı ve Gürcistan üzerinden bisikletle giriş yapan turistler, Karadeniz sahil hattında pedal çevirerek Samsun'a ulaştı. Yolculukları boyunca vatandaşların ilgisi ve misafirperverliğiyle karşılaşan gezginler, Türkiye'den güzel hatıralarla ayrılacaklarını söyledi.

İran'da üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Sıroos Hemmatı (43), Ali Ashraf (60) ve Yaser Tolooeı (42), izin dönemlerini birkaç yıldır bisiklet turlarıyla değerlendiriyor. İran'dan yola çıkan üç arkadaş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Artvin üzerinden Gürcistan'ın Batum kentine geçti. Ardından yeniden Türkiye'ye dönen bisikletçiler, Karadeniz sahil yolunu takip ederek Samsun'a kadar geldi.

Gezi sırasında Trabzon civarında Belaruslu gezgin Dima Prokhorov ile karşılaşan turistler, seyahatlerine 4 bisikletli olarak devam etti. Dört bisikletli gezgin, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'a kadar olan yol maceralarını da kask kameralarıyla kayıt altına aldı. Sık sık deniz kenarlarında, cami avlularında ve parklarda mola veren bisikletli turistler, yol kenarlarında yöresel ürün satan vatandaşlardan da alışveriş yaptı.

"Bin 200 km pedal çevirerek Türkiye'yi gezdik, Türkleri ve ülkenizi çok beğendik"

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve Türklerin misafirperverliğinden dolayı ülkelerine güzel duygularla döneceklerini ifade eden Sıroos Hemmatı, "İran'dan Türkiye'ye bisikletle gezmek için geldik. Doğubayazıt'tan Türkiye'ye girdik. Oradan Artvin'e geçtik. Gürcistan'a gidip, oradan Hopa'ya geçerek Karadeniz sahili boyunca Samsun'a kadar bisiklet sürdük. 3 kişi olarak İran'dan yola çıktık. Hepimiz üniversitede öğretim görevlisiyiz. Ben elektrik mühendisliğinde, arkadaşlarım ise biri matematik, diğeri de spor alanında hocalık yapıyor. İran'dan Samsun'a kadar bin 200 km pedal çevirdik. Ben ikinci kez Türkiye'de bisikletle geziyorum. Arkadaşlarım ise bu aktiviteyi 5 ve 6 kez yaptılar. Türkiye'yi çok seviyoruz, çok beğendik. Özellikle Türk insanlarını çok seviyorum. Her yerde bize ikramlarda bulundular. Mola verdiğimiz parklarda, camilerde herkes bize çok iyi davrandı. Türkiye'de çok hoş karşılandık, çok mutlu olduk ve şimdi de pozitif enerjiyle İran'a döneceğim" dedi.

"Türkiye'de insanlar bana çok yardımcı oldu"

Her sıkıntısında Türk vatandaşlarının kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Dima Prokhorov ise "2 aydır bisikletle geziyorum. Belarus'tan yola çıktım. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptım. Türkiye'de İranlı arkadaşlarla karşılaştım ve seyahatime onlarla devam ettim. Türkiye'de insanlar bana çok yardımcı oldu. Her molamda sorunlarıma yardımcı oldular. Türkleri çok sevdim. Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Türklere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Profesyonel bisikletçi olmadıkları için Samsun'da gezilerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını ifade eden turistler, bugün itibarıyla otobüsle Ağrı'ya, oradan da yine otobüsle İran'a geçeceklerini belirttiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İranlı Turistlerden Türkiye'ye Bisiklet Turu - Son Dakika

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