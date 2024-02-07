İş İnsanı Doğan Zaimoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Odasında ölü bulunan iş insanı son yolculuğuna uğurlandı
BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaptığı hayır işleriyle adından söz ettiren ve dün hayatını kaybeden iş adamı Doğan Zaimoğlu, fabrikasının önünde çalışanlarından 'Helallik' alınmasının ardından toprağa verildi.
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde bir alüminyum firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Doğan Zaimoğlu, fabrikadaki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 67 yaşındaki iş insanı için bugün fabrika binasının önünde tören gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, şirket yetkilileri, fabrika çalışanları, sevenlerinin ve aile dostlarının katıldığı törende taziyeleri Zaimoğlu'nun eşi, kızları ve damadı kabul etti. Zaimoğlu için gerçekleştirilen başlayan törende, fabrikanın önünde bulunan çalışanları ve sevenlerinden helallik istendi.
"Onların korunabilmesi için üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız"
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, hayır işleriyle adından söz ettiren Başkanı Doğan Zaimoğlu'nun ilçelerine çok şey bıraktığını söyleyerek, "Başlanmış, bitmiş olan eserler bıraktı. Onların korunabilmesi için üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Bugün ahirete intikal etmiş olan Doğan beye Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.
"Hayır, hasenatı severdi"
Doğan Zaimoğlu'nu asla unutmayacaklarını dile getiren Kaymakam Yüksel Ünal "Doğan abiye Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim güzel bir abimizdi. Hayır, hasenatı severdi. Allah, Doğan Zaimoğlu gibi iş adamlarımızın, ülkeye, vatana, millete sevdası ve katkısı olan vatandaşlarımızın sayısını artırsın. Mekanı cennet olsun" dedi.
"Bilecik ve Osmaneli ilçesine birçok eser bıraktı"
Bilecik Valisi Şefik Ağgöl ise cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Gerçekten acımız çok büyük. Ben çok uzun süre kendisiyle çalışamadım, ama bu süre içerisinde kendisinin edep, adap sahibi, hayırsever bir insan olduğuna şahidim. Amel defteri hiç kapanmayacak olan Bilecik ve Osmaneli ilçesine birçok eser bıraktı. Ama görüyorum ki, birçok gönüle dokunduğuna, birçok insanın hayatında değişiklik yaptığına, hepimiz şahidiz. Rabbim hepimize böylesine güzel bir hayat nasip etsin. Rabbim mekanını cennet eylesin. Zaimoğlu ailesine sabırlar versin. İnanıyorum ki, Zaimoğlu ailesi onun geride bıraktığı anlayışa ve mirasa sahip çıkacaktır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Zaimoğlu'nun tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Zaimoğlunun cenazesi, ikindi namazına müteakiben İstanbul- Tuzladaki Gisbir Sahil Camisi'nde kılınacak cenaze namazın ardından aile Mezarlığı'na defnedildi.
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