İscehisar\'da gıda işletmelerine hijyen ve sanitasyon denetimi yapıldı

İscehisar'da gıda işletmelerine hijyen ve sanitasyon denetimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde hijyen, sanitasyon, muhafaza ve satış şartları ile mevzuata uygunluk kontrol edildi; tüketici sağlığı için denetimlerin süreceği bildirildi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde gıda işletmelerine yönelik resmi kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.
İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları, gıda ürünlerinin muhafaza ve satış şartları ile mevzuata uygunlukları kontrol edildi.
Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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