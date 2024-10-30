İSG'den Dublin'e Yeni Uçuş Hattı - Son Dakika
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İSG'den Dublin'e Yeni Uçuş Hattı

İSG\'den Dublin\'e Yeni Uçuş Hattı

Pegasus, Sabiha Gökçen'den Dublin'e haftada iki direkt sefer başlattı, Avrupa bağlantıları güçleniyor.

30.10.2024 12:22
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İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, yeni uçuş noktası Dublin ile Avrupa bağlantılarını güçlendirmeye devam ediyor. Pegasus Hava Yolları, 30 Ekim itibarıyla İrlanda'nın başkenti Dublin'e haftada iki sefer direkt uçuşlara başladı. Ekim ayında Sabiha Gökçen'den yurt dışına açılan 5. yeni hat olan Dublin hattı, aktarma imkanıyla İstanbul'dan Kuzey Amerika'ya uçuşu da kolaylaştırdı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'ndan 30 Ekim itibarıyla Pegasus Hava Yolları ile İrlanda'nın başkenti Dublin'e direkt uçuşlar başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı, ekim ayında açılan toplam beş yeni hat ile İstanbul'un yurt dışı bağlantılarını güçlendirerek, ülkemizin uluslararası hava yolu ağını genişletmeye devam ediyor.

Dublin'e seyahat artık daha kolay

Pegasus Havayolları ile 30 Ekim'den itibaren İSG'den Dublin'e, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün direkt sefer düzenlenecek. İrlanda'nın büyüleyici başkenti Dublin, tarihi ve turistik zenginliklerinin yanı sıra geniş yeşil alanları ve halkının misafirperverliği ile dikkat çekiyor. UNESCO'nun "Edebiyat Şehri" unvanına sahip olan Dublin; James Joyce, Oscar Wilde, W.B. Yeats ve Samuel Beckett gibi dünya edebiyatının önde gelen isimlerinin doğup büyüdüğü köklü bir kültür merkezi olarak öne çıkıyor. Dublin, edebiyat etkinlikleri ve festivallerle tüm yıl kültürel seyahat arayışındaki gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kuzey Amerika bağlantılarıyla seyahat avantajı

Pegasus Hava Yolları Dublin hattıyla İrlanda'ya seyahat kolaylaşırken, Amerika ve Kanada'ya da daha rahat erişim imkanı sağlanacak. Kuzey Amerika'ya güçlü bağlantıları olan Dublin'den aktarmalı olarak New York, Boston, Chicago ve Toronto gibi başlıca Kuzey Amerika şehirlerine ulaşılabilecek.

"Uluslararası bağlantılarımızı güçlendirirken ticaret ve turizme katkı sağlıyoruz"

İSG CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, yeni hatlarla beraber Türkiye'nin uluslararası havayolu bağlantılarını günden güne daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Dublin hattıyla birlikte ekim ayında toplam beş yeni hattı İstanbul ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni Dublin hattının hem İrlanda ile ilişkilerimizi kuvvetlendireceğine hem de Kuzey Amerika şehirlerine seyahati kolaylaştırarak bu bölgeyle etkileşimimizi artıracağına inanıyoruz. ISG olarak 51 ülkede 38 iç hat ve 102 dış hat olmak üzere toplam 140 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor, ticaret ve turizmi destekliyoruz. Yeni hattımızın da ülkemiz ve tüm misafirlerimiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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