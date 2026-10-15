İSİG, Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk işçinin bu yıl 68'inci ölümü olduğunu bildirdi - Son Dakika
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İSİG, Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk işçinin bu yıl 68'inci ölümü olduğunu bildirdi

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İSİG, Gaziantep\'te 16 yaşındaki çocuk işçinin bu yıl 68\'inci ölümü olduğunu bildirdi
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Gaziantep'te yem makinesinden elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Suriyeli çocuk işçinin bu yıl tespit edilebilen 68'inci çocuk işçi ölümü olduğu İSİG Meclisi'nce bildirildi. Cenazesi, Adli Tıp işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi; Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Gaziantep'te yem makinesinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriyeli Mustafa El Abbas'ın bu yıl tespit edilebilen 68'inci çocuk işçi ölümü olduğunu bildirdi.

Olay, ilçenin kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan çiftliğinde babasıyla birlikte çalışan El Abbas, yem makinesinin yanında hareketsiz halde bulundu. Babası tarafından özel araçla Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen El Abbas'ın elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Mustafa El Abbas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ SURİYE'DE DEFNEDİLECEK

El Abbas'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İSİG, Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk işçinin bu yıl 68'inci ölümü olduğunu bildirdi - Son Dakika
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