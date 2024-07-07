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Işıkta duran otomobile çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun - Ordu kara yolu üzeri Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkın K. idaresindeki 38 AEH 497 plakalı otomobil kırmızı ışık yanması sonucu durdu. Abdülkadir A.A., idaresindeki 34 HH 6071 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duramayınca Taşkın K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada 34 HH 6071 plakalı araç içerisinde bulunan Aylanur U. ve 38 AEH 497 plakalı araç içerisinde bulunan A.A.K. isimli bebek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.