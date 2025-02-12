Isırgan Otu, Ege'nin Doğal Lezzeti - Son Dakika
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Isırgan Otu, Ege'nin Doğal Lezzeti

Isırgan Otu, Ege\'nin Doğal Lezzeti

Isırgan otu, Ege Bölgesi'nde yoğun ilgi görüyor; sağlığa faydaları ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

12.02.2025 09:48
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Ege Bölgesi'nin önde gelen doğal lezzetlerinden biri olan ve halk arasında 'dalgan' olarak bilinen ısırgan otu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İnsan vücuduna değdiği bölgede kızarıklığa yol açan ve can acıtan ısırgan otu semt pazarlarında yok satarken vatandaşlar, "toplarken can yakıyor, yerken damak çatlatıyor" yorumunda bulunuyor.

Ege Bölgesi'nin vazgeçilmez doğal lezzetlerinden biri olan ısırgan otu, hem sağlığa faydaları hem de eşsiz tadıyla dikkat çekiyor. Özellikle kırsal mahallelerde kendiliğinden yetişen ve börekten köfteye pek çok farklı şekilde tüketilen ısırgan otu, Ege mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Konuklu Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarcılık yapan Nermin Bultan ısırgan otunun vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade ederek, "Isırgan otu Ege Bölgesi'ndeki oldukça popüler olan bir ot. Aydınlılar tarafından da severek tüketiliyor. Kırsal kesimlerde kendiliğinden yetişiyor ve hayvan gübresi kullanılan alanlarda daha gür yetişiyor. Böreğinden, köftesinden, yemeğine birçok çeşitte tüketilebiliyor. Tadı da çok güzel. Ayrıca eklem ağrıları için de iyi geldiği, vücuttaki iltihapları azalttığı, kan şekerini de dengelemeye yardımcı olduğu söyleniyor. Hem sağlıklı hem de doğal. Alan vatandaşlar 'daha var mı?' diye soruyor. Erken saatlerde tükeniyor" dedi.

Isırgan otunun vücuda temas ettiğinde bölgede tahrişe yol açarak kızarıklık oluşturup kaşındırdığını belirten Bultan, "Bu otu toplarken dikkatli olmak gerekiyor, çünkü elinizi tahriş edebiliyor. Vücuda değdiği bölgede kızarıklık yapıp kaşındırıyor. O yüzden eldiven giymek şart. Yetişen yerlerden toplayıp bağ haline getiriyorum. Bağı 15 liradan satıyorum. Zahmetli bir iş olsa da ısırgan otundan yapılan yiyecekler beğeniliyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isırgan Otu, Ege'nin Doğal Lezzeti - Son Dakika

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