İşitme Engelli Ecrin, İşitme Cihazıyla Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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İşitme Engelli Ecrin, İşitme Cihazıyla Başarıya Ulaştı

İşitme Engelli Ecrin, İşitme Cihazıyla Başarıya Ulaştı

Gaziantep'te yaşayan 7 yaşındaki doğuştan işitme engelli Ecrin Oygur, işitme cihazı sayesinde okulunda derece yaparak büyük bir başarı gösterdi. Öğretmenleri ve arkadaşlarının desteğiyle eğitim ve sosyal anlamda dikkat çekici bir gelişim kaydetti.

22.09.2024 12:13  Güncelleme: 12:17
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Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Ecrin Oygur, işitme cihazı sayesinde derslerinde başarı elde ederek okulda derece yaptı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Ecrin Oygur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun temin ettiği işitme cihazı sayesinde büyük bir başarı göstererek okulunda derece yaptı. Şahinbey Latife Özmimar İlkokulu'nda öğrenim gören Ecrin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının desteğiyle hem eğitim hem de sosyal anlamda dikkat çeken bir gelişim kaydetti.

"Okula olan ilgisi ve isteği gözle görülür şekilde arttı"

Ecrin'in sınıf öğretmeni Güler Ayyıldız, "Kulaklık takmadan önce Ecrin hırçın bir çocuktu. İşitme cihazı taktıktan sonra özgüveni arttı, iletişim becerileri gelişti. Okula olan ilgisi ve isteği gözle görülür şekilde arttı. Ecrin başlangıçta çekingen bir çocuktu, ancak zamanla kendini ifade etmeye ve arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurmaya başladı. Şu an derslerde konuşmaması için bile uyardığım oluyor, bu da onun gelişiminin bir göstergesi" dedi.

"Hem ailesi hem de sınıf arkadaşları sayesinde kendini geliştirdi"

Ayyıldız, Ecrin'in başarısında aile ve arkadaşlarının da büyük katkısı olduğunun altını çizerek, "Ecrin okula ilk başladığında çok sessizdi. Hem ailesi hem de sınıf arkadaşları sayesinde kendini geliştirdi. Diğer çocuklar onu hiçbir zaman dışlamadı, aksine çok sevdiler. Ecrin, özel ihtiyaçlarına rağmen sınıfın en başarılı öğrencisi. Bana her zaman 'Öğretmenim, ben birinci olmak istiyorum' derdi ve bu hedefi doğrultusunda çok çalıştı. Onunla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Öğretmen ve eğitimci olarak dezavantajlı çocuklarımıza öncelik vermemiz gerekiyor"

Öğretmen olarak dezavantajlı öğrencilere özel bir ilgi ve destek göstermenin önemine vurgu yapan Güler Ayyıldız, "Öğretmen ve eğitimci olarak dezavantajlı çocuklarımıza öncelik vermemiz gerekiyor. Her öğrencimize aynı özveriyle yaklaşıyoruz. Fakat özel ihtiyaçlı öğrencilere ayrı bir destek verilmeli. Ben Ecrin'i gözümün önünden ayırmıyorum. Diğer arkadaşları gibi olsun kendini dezavantajnı hissetmesin diye elimden gelen her şeyi yaptım. Sınıf arkadaşlarıyla Ecrin gelmeden önce konuştum. Durumunu anlattım. Sınıf arkadaşları çok akıllı öğrenciler. Ecrin'i hiç dışlamadılar. Hatta çok seviyorlar. Ecrin ve diğer öğrencilerimle aramada bağ var. Özellikle Ecrin bana sık sık sarılır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İşitme Engelli Ecrin, İşitme Cihazıyla Başarıya Ulaştı - Son Dakika

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