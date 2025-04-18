İskenderun'da Coşkulu Bahar Şenliği - Son Dakika
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İskenderun'da Coşkulu Bahar Şenliği

İskenderun\'da Coşkulu Bahar Şenliği

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi; katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

18.04.2025 19:23
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

Okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliği ile hazırlanan bahar şenliğinde; yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitlerinin yanı sıra bici bici, kebap ve bileklik takıları satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve oldukça makul fiyata satılan ürünler, katılımcıların katkısıyla kısa sürede tükendi. Bir yandan okulda düzenlenen şenlikte öğrencilerin karnı doyarken diğer yandan da okul bahçesinde gerçekleştirilen ip atlama, yumurta yarışı ve çuval yarışında doyasıya eğlendiler.

"Bu sene bahar şenliğinin coşkulu şekilde yedincisi kutlanıyor"

Öğrenci velisi Gamze Levent, bahar şenliğinde gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Okulumuzda genelde böyle her yıl bahar şenliği düzenliyoruz. Bu sene coşkulu şekilde yedincisi kutlanıyor. Dışarıdan da insanlarımız çok fazla katılım sağlıyorlar. Müdiremiz Demet Hanıma ve kendi sınıf öğretmenimize böyle bir etkinlik sundukları için çok teşekkür ediyorum. Biz veliler olarak da elimizden ne geliyorsa çocuklarımızın geleceği, okulumuzun daha temiz ve daha düzenli bir okul için destek vermek amaçlı burada bulunuyoruz. Bahar şenliğimizde bütün pastalarımız var. Tuzlu ve tuzsuz burada çok cüzi bir miktarda maksat eğlence olsun ve çocuklarımızın güzel eğlenmesi açısından satış yapmaktayız" dedi.

"Bu sene bahar şenliği çok kalabalık ve güzel"

Bahar şenliğinde yaptığı el işlemesi bileklerini stantta satan 11 yaşındaki Kerim Efe Uluç," Bahar şenliğimiz çok güzel isteyen herkes istediğini alabiliyor. Bu sene bahar şenliğinde çok kalabalık ve güzel. Yani ilk önce ipini almak lazım sonra oncuklar lazım ama onun rengini seçmek önemli ama bunu isteyerek yaparsan çok daha güzel oluyor. Fiyatları rengine göre değişiyor bazı bilekler 25 TL bazısı 15 TL bandında" şeklinde konuştu.

Düzenlenen bahar şenliğine kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun'da Coşkulu Bahar Şenliği - Son Dakika

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