İskenderun\'da Denizcilik Öğrencilerine Simülasyon ve Eğitim Tesisi Açıldı

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İSKENDERUN ilçesinde denizcilik öğrencilerine hizmet verecek 'Köprü Üstü Simülatör Atölyesi' ile 'Denizde Canlı Kalma Uygulama Eğitim Tesisi' törenle açıldı.

Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Madenli Yat Limanı'nda düzenlenen törenlere, Vali Yardımcısı Can Atak, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Tolga Depci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Daire Başkanı Özer Özbey, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, hayırsever iş insanı Recep Atakaş, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrencilerin gemi manevra eğitimini sağlamak ve deniz trafiği hakkında bilgi verebilmek için simülasyon kurulduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Daire Başkanı Özer Özbey, mesleki ve teknik anadolu liselerinin çok değerli olduğunu belirtti.Gençlerin denizcilik sektörüne devam etmelerine katkı sağlamak istediklerini anlatan Özbey, "Bu genç kardeşlerimizi, denizcilik camiasının içine çok daha etkin bir şekilde katmak, öncelikli hedeflerimizden. Bizim stratejik hedeflerimiz arasında, birinci sırada gelen meslek liselerimizin ve meslek yüksek okullarımızın sahaya inmeleri var. Bu genç arkadaşlarımızın denize devam etmelerini istiyoruz. Hangi ehliyetle hangi seviyede başladığından ziyade, denizde kesinlikle devam etmesini istiyoruz. Yani burada yapılan yatırımın, hem onlar için hem memleket için faydalı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Köprü Üstü Simülatör Atölyesi'nin kurdelesi kesildi ve incelemelerde bulunuldu. Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hatay Valiliği tarafından Madenli Yat Limanı'nda oluşturulan 'Denizde Canlı Kalma Uygulama Eğitim Tesisi Açılış Töreni düzenlendi.

Törende öğrenciler duman kandili yaktı ve ardından sahil güvenlik ekipleri gösteri gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),