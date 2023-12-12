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İskenderun'da depremden etkilenen esnaf, Osmaniye'de iş yeri açarak hayata tutundu - Son Dakika
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İskenderun'da depremden etkilenen esnaf, Osmaniye'de iş yeri açarak hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da evi ve dükkanı ağır hasar alan afetzede esnaf, depremlerden etkilenen memleketi Osmaniye'de açtığı iş yeriyle hayata yeniden tutundu. İskenderun'da yaşanan depremden sonra Osmaniye'ye gelen esnaf, burada sıcak bir aile ortamı oluşturarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

İskenderun\'da depremden etkilenen esnaf, Osmaniye\'de iş yeri açarak hayata tutundu
12.12.2023 - 13:21,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da evi ve dükkanı ağır hasar alan afetzede esnaf, depremlerden etkilenen memleketi Osmaniye'de açtığı iş yeriyle hayata yeniden tutundu.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde evi ve dükkanı ağır hasar alan esnaf Mehmet Emin Canbolat (28), depremden etkilenen memleketi Osmaniye'de açtığı iş yeriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Depremden sonra memleketi Osmaniye'de iş yeri açarak hayata yeniden tutunmaya çalıştığını söyleyen Mehmet Emin Canbolat, "Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet ediyordum orada din görevlisi olarak göreve devam ederken 2021 yılında bir arkadaşımın vesilesiyle esnaflığa atıldım. Çiğ köfte işine girdim orada 2 buçuk sene çiğ köfte işini devam ettirdikten sonra 6 Şubat depreminde İskenderun'da evim ve dükkanım ağır hasar aldı, iş göremez hale geldiler. Oradan memleketim olan Osmaniye'ye geldim. Esnaflığı burada devam ettirmek için öyle bir iş yeri açtım. İnsanların depremde yaşadıklarından sonra bir nebze de olsun yüzleri gülsün diye böyle Yeşilçam'ın repliklerinden iş yerime böyle ufak ufak kartpostallar astım insanlarımız biraz tebessüm etsin, sayemizde gelip yemek yerken burada hoş vakitler geçirsin diye. İskenderun'da iş yerim işlek bir caddedeydi, insanların kalabalık olduğu bir yerdeydi. 2 buçuk senede işler oturmuştu, gayet güzel her şeyi tıkırındaydı. Depremden sonra işlerimiz böyle oldu ama Allah'tan geldi buna diyecek bir şeyimiz yok, Osmaniye'ye geldik, burada da tekrardan hayata tutunmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah yeniden başaracağız" dedi.

Ülke olarak zor zamanlardan geçilen günlerde müşteri olarak geldiği iş yerinde aile ortamını bulduğunu söyleyen Sinan Uludağ ise, "Burasını tesadüfen keşfettik eşim ve çocuklarla beraber geldik. Buranın işletmecisi Mehmet kardeşimizle beraber oturduk sohbet, muhabbet ettik. Kendileri de 6 Şubat depreminden etkilenen esnaf kardeşlerimizden. İskenderun'da depremden etkilenmişler. Burada yeni bir iş yeri açmışlar gerçekten sıcak ve aile ortamı oluşturmuşlar duvardaki resimler çocukların ilgisini çekti bu zor günlerde bizim de yüzümüzde ufak da olsa bir tebessüm oluşturdu. Biz memnunuz haftada 1-2 defa geliyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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