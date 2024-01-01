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İskenderun'da depremzedelerin temennisi: 2024 yılında yaşanan felaketleri unutalım - Son Dakika
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İskenderun'da depremzedelerin temennisi: 2024 yılında yaşanan felaketleri unutalım

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde kayıplar yaşayan vatandaşlar, yeni yıldan umutlu olduklarını ve 2024 yılının 2023 yılında yaşanan felaketleri unutturmasını temenni ediyorlar. Depremzedeler, yeni yılda mutluluk ve huzur diliyorlar.

İskenderun\'da depremzedelerin temennisi: 2024 yılında yaşanan felaketleri unutalım
01.01.2024 - 09:48,
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Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, 2024 yılının 2023 yılında yaşanan felaketleri unutturması temennisinde bulundu.

Depremlerde eşini, kızını ve torunlarını kaybeden Şerdin Erol, "Yeni yıldan umutluyuz" dedi. Yeni yılda mutluluk dileyen Mehmet Çelik ise, "Yeni yıl mutluluk yılı olsun. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz her şeyi verdi. Yeni yıl inşallah daha iyi olacak. Allah'tan bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2024 yılı öyle güzel bir yıl olsun ki 2023 yılını unutalım"

Depreme Osmaniye'de yakalanan Kaan Daban ise, "Gerçekten zor bir durum. Çevreye baktığımızda yıkımın ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz. Yeni yılın güzel ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum. 2024 yılı öyle güzel bir yıl olsun ki 2023 yılını unutalım" şeklinde konuştu.

Yeni yıldan temennilerini dile getiren Ali Kocaoğlu ise "Yeni yıl hayırlara vesile olur inşallah. İnsanlar evlerine kavuşurlar. Temennimiz bu yönde" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İskenderun'da depremzedelerin temennisi: 2024 yılında yaşanan felaketleri unutalım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da depremzedelerin temennisi: 2024 yılında yaşanan felaketleri unutalım - Son Dakika
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