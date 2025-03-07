Hatay'ın İskenderun Limanı'nda Tanzanya'dan gelen ham pamukta yapılan kontrollerde çekirdek kalıntısı tespit edildi. 251 ton 744 kilogram ham pamuk iade edildi.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun Limanı'ndan Türkiye'ye girişi yapılmak istenen Tanzanya menşeli 251 ton 744 kilogram ham pamukta yetkililer tarafından yapılan kontrollerde çekirdek kalıntısı tespit edildi. Tonlarca ürün üretim yerine iade edildi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › İskenderun'da Ham Pamukta Çekirdek Kalıntısı - Son Dakika
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