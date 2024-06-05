İskenderun'da kasklı bir şahıs sokak ortasında ateş açtı - Son Dakika
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Yerel

İskenderun'da kasklı bir şahıs sokak ortasında ateş açtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kasklı şahıs, sokak ortasında başka bir şahsa ateş açtı. Saldırı sonucunda yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ve diğer şüpheliler polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

05.06.2024 12:15
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasklı bir şahsın sokak ortasında başka bir şahsa ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesinde 1 Haziran tarihinde yaşandı. Bölgede esnaflık yapan isimli Serol A. isimli şahıs, iş yerinin önünde kimliği belirsiz kasklı bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından Serol A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olayının şüphelileri; M.D.Ç., İ.D. ile A.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarında; 35 gram esrar, olayda kullanılan eşofman, kamera kayıt cihazı, 3 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Saldırıya uğrayan şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken şahıslar arasında geçmişte husumet olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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