İskenderun'da yatağın altında 4 bin 500 gram kannabinoid bulundu, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da yatağın altında 4 bin 500 gram kannabinoid bulundu, 4 kişi tutuklandı

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İskenderun\'da yatağın altında 4 bin 500 gram kannabinoid bulundu, 4 kişi tutuklandı
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Hatay İskenderun'da jandarmanın 29 Eylül'deki uyuşturucu operasyonunda bir evde yatağın altında saklı 4 bin 500 gram kannabinoid hammaddesi ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aranan evde bulunan yatağın altından 4 buçuk kilogram ağırlığında kannabinoid hammaddesi çıktı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 29 Eylül tarihinde İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.O., M.B., M.C. ve F.C. isimli şahısların araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; yatağın altında saklı 4bin 500 gram kannabinoid hammaddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İskenderun'da yatağın altında 4 bin 500 gram kannabinoid bulundu, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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