İskenderun Teknik Üniversitesi akademisyeni: Fay hatlarındaki kırılma Hatay\'ı etkiler

İskenderun Teknik Üniversitesinde görevli akademisyen ve inşaat mühendisi Sıtkı Alper Özdemir, fay hatlarındaki artçı depremlerle enerjinin açığa çıkmasıyla birlikte depremsellik durumuyla karşı karşıya kalındığını belirterek, fay hatlarında oluşabilecek herhangi bir kırılmanın Hatay'ı etkileyeceğini söyledi.

Jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor. Bu büyük faylardan olan Doğu Anadolu Fay Hattı, 6 Şubat'ta kırılarak büyük bir yıkım getirmişti. Asrın felaketinin yıl dönümüne 1 ay kadar kısa bir süre kala insanlar artçı depremler nedeniyle korkusunu yenebilmiş değil. Hatay İskenderun Teknik Üniversitesinde görevli akademisyen Sıtkı Alper Özdemir, Hatay ve bölgede yaşanabilecek muhtemel büyük depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Fay hatlarındaki enerjinin açığa çıkmasıyla Türkiye depremsellik durumuyla karşı karşıya"

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla fay hatları üzerinde kurulu bir ülke olduğuna değinen inşaat mühendisi Özdemir, yüzyıllar boyunca yurdun dört bir tarafında depremin etkisini sürekli olarak hissettirdiğini belirterek, "Fay hatlarındaki enerjinin açığa çıkmasıyla Türkiye depremsellik durumuyla karşı karşıya kalıyor. AFAD'ın en son hazırladığı deprem risk haritasına göre Türkiye'nin deprem etkisinde olabileceğini ve riskin yükseldiği noktalardaki fay hatlarındaki stresin arttığı görülüyor. En son bunu 6 Şubat'taki depremlerde gördük. Bundan sonra fay hatlarındaki mevcut durumları görerek yapılaşmalara yön vermek üzere afet risklerini bertaraf etmemiz gerekiyor" dedi.

"Hatay şehri, bölgede yaşanabilecek muhtemel depremlerin yaklaştığına dair sinyaller veriyor"

Hatay'da tekrar deprem olma ihtimali hakkında konuşan inşaat mühendisi Özdemir, Adana bölgesindeki fay hatlarında yükselen stres durumu olduğuna dikkat çekerek, "Hatay, Kahramanmaraş'taki depremin olduğu fay hattı olan Doğu Anadolu Fay Hattı'nın güneyinde yer alır. Dolayısıyla Adana bölgesinde yaşanabilecek bir deprem Hatay'ı etkileyecek. Arabistan levhasında olacak deprem yine Hatay'ı etkileyecek. Ölü deniz fay hattında gerilmeye bağlı deprem olduğunda Hatay'ı yine etkileyecek. Hatay şehri, bölgede yaşanabilecek muhtemel depremlerin yaklaştığına dair sinyaller veriyor. Hatay, fay hatlarındaki durumdan etkilenecek bir konuma sahip" ifadelerini kullandı. - HATAY