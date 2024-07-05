İskenderun\'un Türkiye\'ye katılışının 86. yıl dönümü kutlandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinin Türkiye'ye katılışının 86. yıl dönümü kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

İskenderun ilçesinde zemini çöken ve törenlere zorunlu kapatılan Atatürk Anıt alanı Belediyenin özverili çalışmaları sonucu yaptığı geçici çözümlerle, bir süre sonra ilk kez 5 Temmuz 'Gurur Günü' törenlerinde kullanıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde şanlı Bayrağımız göndere çekildi.

İskenderun kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve ilçe protokolü katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından anıt şeref defterinin imzalanmasıyla çelenk töreni sona erdi. Çelenk töreniyle başlayan 5 Temmuz Kutlamaları gün içerisinde çeşitli etkinliklerle devam edecek. - HATAY