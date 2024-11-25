İSKİ'den Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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İSKİ'den Su Kesintisi Uyarısı

İSKİ\'den Su Kesintisi Uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 26-27 Kasım 2024 tarihlerinde bazı ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Kesinti özellikle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'yi etkileyecek.

25.11.2024 14:13  Güncelleme: 14:14
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Terkos- İkitelli isale hattı üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ile 27 Kasım 2024 Çarşamba günü 08.00 saatleri arasında bazı ilçelerde su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.

İSKİ, Terkos-İkitelli isale hattı üzerinde yapılacak olan iyileştirme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ile 27 Kasım 2024 Çarşamba günü 08.00 saatleri arasında bazı bölgelere su verilemeyeceğini duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıkalamaya göre su alamayacak bölgeler şu şekilde:

Arnavutköy: Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy Mahalleleri

Çatalca: Nakkaş ve Kızılcıali Mahalleleri.

Esenyurt: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri.

Başakşehir: Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

Avcılar: Yeşilkent ve Tahtakale Mahalleleri.

Küçükçekmece: Yarımburgaz Mahallesi.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Kaynak: ANKA

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