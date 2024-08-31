İskilip\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi

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Çorum'un İskilip ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi.

İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik belediye binası önünden başlayıp İskilip Kalesi'nde son buldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından alaya katılanlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Kalabalık, ellerinde meşalelerle yürüyüşe katılarak İskilip sokaklarını aydınlattı.

Programda bir konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, 30 Ağustos'un sadece tarihten bir gün olmadığına dikkat çekerek, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yedi düveli önüne kattığı, düşmanı İzmir'de denize döktüğü o muhteşem gündür. Bu anlamlı günü, İskilipli bir vatansever olarak sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum ve bu coşkuyu hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin; bizi karanlık içerisinde göstermeye çalışanlar, kendi karanlıklarında boğulsun. Birlik ve beraberliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını ve sonsuza dek var olacağını herkese gösterecektir. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Ne Mutlu Türküm diyene" dedi.

Etkinlik, katılımcıların alkışları ve marşlarla son buldu. İskilip halkı, Fener Alayı ile bir kez daha milli birlik ve beraberliğini gösterirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. - ÇORUM