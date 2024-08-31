İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi

İskilip\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi

İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşu yapıldı. Katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okuyarak İskilip sokaklarını meşalelerle aydınlattı. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini vurgulayarak birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Etkinlik, alkışlar ve marşlarla son buldu.

31.08.2024 01:05  Güncelleme: 01:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi.

İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik belediye binası önünden başlayıp İskilip Kalesi'nde son buldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından alaya katılanlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Kalabalık, ellerinde meşalelerle yürüyüşe katılarak İskilip sokaklarını aydınlattı.

Programda bir konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, 30 Ağustos'un sadece tarihten bir gün olmadığına dikkat çekerek, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yedi düveli önüne kattığı, düşmanı İzmir'de denize döktüğü o muhteşem gündür. Bu anlamlı günü, İskilipli bir vatansever olarak sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum ve bu coşkuyu hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin; bizi karanlık içerisinde göstermeye çalışanlar, kendi karanlıklarında boğulsun. Birlik ve beraberliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını ve sonsuza dek var olacağını herkese gösterecektir. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Ne Mutlu Türküm diyene" dedi.

Etkinlik, katılımcıların alkışları ve marşlarla son buldu. İskilip halkı, Fener Alayı ile bir kez daha milli birlik ve beraberliğini gösterirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

İskilip, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 01:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement