İsmail Avcı\'nın Kişisel Resim Sergisi Bilecik\'te Açıldı

İsmail Avcı'nın 'Kendi Kendime Bir Portre Serüveni' isimli kişisel resim sergisi Bilecik'te açıldı.
Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiye Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve sanatseverler katıldı. Sergideki resimler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.
Avcı'nın eserleri galeride 10 Şubat 2025 tarihine kadar sergilenmeye devam edecek. - BİLECİK
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