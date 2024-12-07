İsmet Sezgin İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

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Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden İsmet Sezgin'i ölüm yıldönümünde unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi lokma hayrı düzenledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı siyasetçi İsmet Sezgin'in aramızdan ayrılışının 8'inci yıldönümünde lokma hayrı düzenledi. Sezgin için Efeler ilçesi Bey Camii ve Nazilli ilçesi Koca Camii önünde yapılan lokma hayrından alan vatandaşlar Sezgin'i unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden İsmet Sezgin, Aydın Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları görevlerinde bulundu. Ayrıca bir dönem Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptı.

"Siyasi tarihimizin önemli isimlerinden Sezgin'i saygıyla anıyoruz"

Sezgin'i saygı ve minnetle anan Başkan Çerçioğlu; "Türk siyaseti tarihinde devlet adamı kişiliğiyle öne çıkan isimlerden olan, kentimizin 'İsmet Abi'si İsmet Sezgin'i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN