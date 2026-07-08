İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri Konseri - Son Dakika
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İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri Konseri

İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri Konseri
08.07.2026 11:04
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İstanbul AKM'de İspanyol ve Latin Amerika müziğine adanmış özel bir konser serisi düzenleniyor.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde İspanyol ve Latin Amerika klasikleri konseri düzenlenecek. Birbirinden değerli müzisyenleri bir araya getirecek konser İstanbul, Antalya ve Bodrum'da üç konserden oluşan bir turneyle İspanyol ve Latin Amerika müziğine adanmış seçkin ve sofistike bir repertuar sunacak.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sanatseverleri İspanyol ve Latin Amerika klasikleri konseri gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli müzisyenleri bir araya getirecek konser İstanbul, Antalya ve Bodrum'da üç konserden oluşan bir turneyle İspanyol ve Latin Amerika müziğine adanmış seçkin ve sofistike bir repertuar sunacak. İstanbul'daki ayağı AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek konser dinleyicileri bolero, tango ve zengin şarkı yazarı geleneği gibi zamansız ve etkileyici müzik türlerinin güzelliğini keşfetmeye davet ederken, sanatsal mükemmeliyeti samimi bir kültürel etkileşim ruhuyla birleştiren özel bir deneyim yaşatacak. Ortak bir müzik mirasını kutlamayı ve İspanyol ve Latin Amerika dünyası ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan konser aynı zamanda, yeni sanatsal işbirliği biçimlerini teşvik etmeyi ve her iki bölgenin geleneklerini, duyarlılıklarını buluşturan bir müzikal diyalog geliştirmeyi hedefliyor.

Konser dizisi, İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Cervantes Enstitüsü, İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu ve İspanya'nın Muğla Fahri Konsolosluğu'nun desteğiyle düzenleniyor.

Orkestrada şef ve piyanist Rustam Rahmedov, vokalde Alejo Falces, kemanda Nazik Rahmedova, kontrbasta Burak Noyan, perküsyonda Mert Baycan'ın yer aldığı konser 12 Temmuz pazar günü 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri Konseri - Son Dakika

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