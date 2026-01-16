İBB'de engelli personele mobbing iddiası: "Valiliğe şikayet edince işten çıkarıldım"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ta 22 yıl çalışan Saim Bektaş, CHP'nin yönetime gelmesinin ardından engelini aşan işler verildiğini iddia ederek, bu durumu Valiliğe 2 kez şikayet ettiğini bunun üzerine de işten çıkarıldığını öne sürdü. İşyerindeki psikolojik baskından dolayı kalp krizi geçirdiğini öne süren Bektaş, İBB yönetimine seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'ta 22 yıl çalışan engelli personel Saim Bektaş, iddiaya göre mobbinge uğradığını ileri sürerek geçtiğimiz yılın eylül ayında işten çıkarıldığı öne sürdü. Aldığı kalp yetmezliği raporuna rağmen kendisinin ısrarla uygunsuz işlere verildiğini ve bunu Valiliğe şikayet ettiği için işten çıkarıldığını iddia eden Bektaş, defalarca görüştüğü İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın kendisine 'madem haklıysan arkanda dağ gibi Nuri Aslan var', dediğini ancak arkasında durmadığını iddia etti.

"İşyerindeki psikolojik baskından dolayı kalp krizi geçirdim"

Sağlık sıkıntılarını anlatan Bektaş, "Ben sağ elden ortopedik engelliyim. 2 defa engelli durumumu aşan işler verildi. İSPARK A.Ş'de gelir kadrosunda çalıştım. CHP seçimleri aldıktan sonra görev yerimi değiştirdi. Burada engel durumumu aşan işler verildi. Bu durumu haksız bulduğumdan dolayı Valiliği şikayet ettim. Bunun için görev yerim defalarca değiştirildi. İşyerindeki psikolojik baskından dolayı kalp krizi geçirdim. 3 yıldır kalp yetmezliğinden dolayı tedavi görmekteyim. Görev yerim yeniden değiştirildi. Kalp yetmezliği sebebiyle rahatsızlığım yeniden başladı. Stresle olan santral görevine verildim. İş yeri doktoru e - nabız bilgilerime bakarak stresliydi, eforludur, tek başına çalışamaz diye rapor vermesine rağmen iş yeri bu raporu kabul etmedi. Sağlık kurulundan rapor getirmem istendi. Bu raporu getirmeme rağmen iş yeri bu raporu yine kabul etmedi. 3 kardiyoloji doktorundan rapor getirmem istendi. Bu süreçte rapor getirmeme izin vermeden işten çıkardılar. Valiliğe şikayet ettim diye insan kaynaklarından beni çağırdılar. Valiliğe şikayet ettiğim için işten çıkaracaklarını söylediler" dedi.

"Beni tazminatsız işten çıkarmak istediler"

Sürekli mobbinge uğradığını öne süren Bektaş, "Santraldeyken mobbing amaçlı gelen aramalara cevap vermemişsin diye bana listeler verildiler. Başıma ne geleceğini bildiğim için ekran resmi alıyordum. Bana verilen listeyle çektiğim ekran rengini karşılaştırdım ve hepsini cevap verdim. Bu ekran resimlerini almamış olsaydım. Beni tazminatsız işten çıkaracaklardı. İki kez bana mobbing uyguladıkları için valiliğe şikayet ettim diye işten çıkardılar. Beni tazminatsız işten çıkarmak istediler. Tazminat alabilmem için baha formileteden bir görev vereceklerini bunu kabul etmememi söylediler. Yoğun bir psikolojik baskıyla bir metin yazıp bana imzalattılar. Metni bana hemen vermediler. Ertesi gün verdiklerinde ilişik kesme yazısı imzalattıklarını gördüm. 2025 eylül ayında çıkarıldım. Dayatmayla belge imzalattıkları için hukuk yoluna gidemedi. Tazminatımı 4 eşit taksite bölünmüş şekilde aldım. Bütün sosyal haklarla birlikte kıdem, ihbarlar 1 milyon 700 bin lira aldım. Çıkış verilmeden iş yeri genel müdürüyle görüştüm, durdurulmasını istedim. Bana bir şey yapamayacağını söyledi. Numaramı engelledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Başkanı aradım. Bana kanun neyse o dedi. Akabinde tekrardan görüştüm, bana 'madem haklıysan arkanda dağ gibi Nuri Aslan var', dedi. Daha sonra defalarca Nuri Başkanla görüşmeme rağmen işten çıkarıldım. Nuri Başkana seslenmek istiyorum. Neden arkamda durmadı. Gökhan Gümüşdağ ile görüştüm, numaramı engelledi" diye konuştu. - İSTANBUL