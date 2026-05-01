Isparta Belediyesi\'ne ait ikinci akaryakıt istasyonu temmuzda faaliyete geçecek

01.05.2026 14:04  Güncelleme: 14:07
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyeye ait ikinci akaryakıt istasyonunun temmuz ayı sonunda faaliyete geçeceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni otogarın yanındaki alanda yapımı devam eden belediyeye ait ikinci akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Başdeğirmen, "Isparta Belediyesi olarak şehrimize ikinci akaryakıt istasyonunu kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Alanımız yeni otogar alanımızın yanında bulunan park alanımız. Bu yaptığımız yatırım bölgedeki ihtiyacı karşılayacak. Diğer akaryakıt istasyonumuz da Antalya yolu üzerinde bulunuyor. Bu da ikinci olarak Ispartalı vatandaşlarımıza hizmet edecek. Burada bir üst geçit yapıldı. Bu nedenle otogarımızdaki hava bir farklı oldu. Müthiş bir güzellik ortaya çıktı. Yan tarafındaki yeşil alanlarıyla, büyük geçiş alanlarıyla ve servis yollarıyla bir büyükşehir havasında ortam oluştu. Bundan dolayı çok memnuniyet duyuyorum. Isparta Belediyesi'nin şirketi olan ISBAŞ adına bu işletmeyi yapıyoruz. İnşallah nasip olursa temmuz ayının sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede hem istihdam sağlayacağız hem de vergi vereceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın da ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu yatırımımız Isparta'mıza hayırlı olsun" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

