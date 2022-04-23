Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2022 16:53
Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Isparta'da coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Isparta'da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu koltuğunu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Berranur Asarkaya'ya bıraktı.

Buluşmada bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu "Seymenoğlu "Sizleri burada görmekten çok çok büyük keyif alıyorum. 23 Nisan çok özel günlerimizden bir tanesi. Bundan 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurularak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biz de varız dediğimiz, en anlamlı gün. 23 Nisan karanlık günlerin sonunda bizlerin bugüne gelmesine vesile olan en anlamlı günlerden biri. Eminim ki sizden sonra da sizlerin çocukları ve onların çocukları da bu bayrağı ilelebet yaşatacaktır. Bu güzel gününüzü tebrik ediyorum" dedi. Vali Seymenoğlu çocuk konuklarını tek tek uğurlayarak hediyeler verdi.

Çocuk Vali Asarkaya, özel kalemi arayarak bugün Işıktent Spor Salonunda düzenlenecek olan 23 Nisan gösterilerine katılacağını ileterek makam aracının hazırlanmasını istedi. Asarkaya, Vali Seymenoğlu ile birlikte makam aracıyla Isparta Valiliği'nden ayrılarak tören alanına geçti.

Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen kutlamalar birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalarda dans gösterileri, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirilirken protokol konukları ve çok sayıda aile çocukların coşkusuna tribünlerden eşlik etti. Gösterilerin sonunda Vali Seymenoğlu kutlamalarda görev alan öğretmen ve öğrencileri tek tek tebrik ederek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. - ISPARTA

Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (1) TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (1) Down sendromlu Talha, 23 Nisan'ın ilgi odağı oldu Down sendromlu Talha, 23 Nisan'ın ilgi odağı oldu

23 Nisan, Isparta, Çocuk, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Kazada 'Motosikletim kırıldı' diye aileden şikayetçi oldu! Yaptığı kazada 2 kişi ölmüştü
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:37 Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:03:50. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement