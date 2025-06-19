Isparta'da Akkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri açıldı - Son Dakika
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Isparta'da Akkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri açıldı

Isparta\'da Akkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri açıldı
19.06.2025 17:12  Güncelleme: 17:17
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akkent Mahallesi'ne verdiği kapalı pazaryeri sözünü yerine getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akkent Mahallesi'ne verdiği kapalı pazaryeri sözünü yerine getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazaryeri alanının vatandaş ve pazarcı esnafının da yer aldığı ortak kararla belirlendiğini ifade ederek, "Haftada bir gün burada pazar kuruluyor. Burası sadece pazar için hizmet vermeyecek. Nişan, düğün, mevlit, asker uğurlama gibi etkinliklerde burada yapılabilir" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerleri müsait olan mahalleleri kapalı pazaryerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Isparta Belediyesi tarafından son olarak Akkent Mahallesi'ne kapalı pazaryeri yapıldı. 1.175 metrekare inşaat alanına sahip, bin 135 metrekaresi kapalı olan 5,1 metre yüksekliğinde ve tuvaletleriyle birlikte modern bir kapalı pazaryeri Akkent Mahallesi'ne kazandırıldı.

Akkent Mahallesi Kapalı Pazaryerinin açılışına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı, Isparta Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, pazarcı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, kapalı pazaryeri açılışında çocukların ve vatandaşların sevgi seliyle karşılandı.

Açılışta konuşan Akkent Mahallesi Muhtarı Murat Adnan Ünal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e mahallerine kapalı pazaryeri kazandırmasından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akkent Mahallesi'ne sürekli geldiğini ve vatandaşlarla sohbet ettiğini, kendisine her buluşmada kendisinden önceki dönemde mahallenin yeteri kadar hizmet alamadığının söylendiğini belirtti. Göreve ilk geldiği dönemde Akkent Mahallesi'ne sosyal tesis talebi olduğunu, bu talebi yerine getirdiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Sosyal tesisi içerisinde derslikleri, 6 işyeri, düğün salonu ve muhtarlık ofisi olacak şekilde inşa ettik. Daha önce yine geldiğimizde rampalı yolda otobüs ve araçların çıkamadığını söylediniz, oranın asfaltını yaptık. Çünür Mahallesi'ne bağlantı yolunun asfaltlanmasını, yolun iyileştirilmesini istediniz onu da hemen yaptık. Bir vatandaşımız otobüs durakları açık olduğu için 'burası yüksek bölge duraklarda üşüyoruz' deyince 18 durağın 16 tanesini kapalı hale getirdik. Camimizin doğalgaz ihtiyacı olduğunu, tesisatının olmadığını söylediniz. Onun da tesisatını yaptık. Altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla birçok hizmeti buraya getirdik. Bir çocuğumuz 'top oynayacak yerimiz yok' dedi. Hemen halı saha yaptık. 4 yılda bu çalışmaları yaptık. Sosyal tesisi açmaya geldiğimizde ablalarımızdan birisi bana 'pazaryerinin kapalı olmasını istiyoruz' dedi. Biz vatandaşlarımıza modern hizmet sunmak, tüm vatandaşlarımızın yaşam şartlarını arttırmak için elimizden geleni yapalım dedik. Pazaryerini muhtarımız ve vatandaşlarımızla istişare ettik. Sonuca ulaştık. Sosyal tesisimiz ve kapalı pazaryerimizi sizlerin hizmetine en ideal yerde sizlerin talep ettiği yere yaptık" dedi.

Kapalı pazaryerinin yeri konusunda pazarcı esnafından da görüş aldıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Geldiler baktılar, mükemmel yer dediler. Şimdi bakıyorum harika bir pazar yeri olmuş. Hayırlı ve uğurlu olsun. Aydınlatması, tuvaleti ile modern bir mahallenin tesisi oldu. Haftada bir gün burada pazar kuruluyor. Sadece pazar için hizmet vermeyecek. Nişan, düğün, mevlit, asker uğurlama gibi etkinliklerde burada yapılabilir. AK Parti belediyeciliği olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere öğrettiği, yapmamız gerektiği talimatları yerine getirerek çok daha fazla hizmet yaparak sizlerin rahat yaşamasını sağlamaya özen gösteriyoruz. Daha güzel hizmetleri sağlık içerisinde yapmayı Rabbim bize nasip eylesin" ifadelerinde bulundu.

Akkent Mahallesi Muhtarı Murat Adnan Ünal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e mahallelerine kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Akkent Kapalı Pazaryeri duanın ardından açılış kurdelesi kesilerek hizmete girdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Akkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri açıldı - Son Dakika

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